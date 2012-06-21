Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Четвертий Міжнародний кінофестиваль «Місто мрії» пройшов у Рівному за підтримки міської ради та Державного агентства України з питань кіно.
Кожен охочий упродовж чотирьох днів міг безкоштовно долучитися до перегляду унікальних фільмів у національній та міжнародній програмах. Це, зокрема, ігрове, документальне та анімаційне кіно. Особливо ж ретельно вивчало конкурсну програму, яка складається з півсотні фільмів, прискіпливе журі. Саме їх відібрали з 500 тих, що надійшли від митців із 57 країн світу, – ось таким популярним став рівненський кінофестиваль!
– Ми створили його не лише щоб популяризувати наше місто, а й для того, щоб дарувати людям щирі непідкупні емоції, – каже директор кінофестивалю член Української кіноакадемії Віктор Булига. – Бо кіно – це не пафос і гламур, а насамперед глядач зі своїм внутрішнім світом. Він головний арбітр і нашого фестивалю, й українського кіно загалом.
Відкрив фестиваль фільм «Східняк» про російсько-українську війну із народним артистом України Богданом Бенюком у головній ролі: й просто-таки захопив залу!
Цілком можливо, з часом Рівне перетвориться на західноукраїнські Канни: назва кіноімпрези, погодьтеся, дуже символічна. Коли ж мрієш про велике, та ще й докладаєш цілеспрямованих зусиль, мрії здійснюються.
Принаймні, так було з рівненським кінофестивалем. «Ми теж хочемо мати мрію!» – сказали торік представники об’єднаних громад краю. Їх підтримав Рівненський центр розвитку місцевого самоврядування, ставши партнером фестивалю та впровадивши нову номінацію «Громада мрії».
«Мрій – і з’явиться сила, мрій – і виростуть крила», – ці слова з гімну кінофестивалю про тих, чиї мрії не знають кордонів та обмежень і творять справжні дива. Гран-прі фестивалю поїде у США до режисера Крістена Гервека за короткометражку «Телефон вітрів».
У Національній програмі першу премію розділили два фільми: про Василя Стуса – «Заборонений» (Роман Бровко) та про Тараса Шевченка «Тарас. Повернення» (Олександр Денисенко).