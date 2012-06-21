Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Полку почесних громадян Рівного прибуло: депутати Рівнеради додали до нього (посмертно) Василя Червонія – відомого борця за незалежність України, який очолював Рівненську обласну державну адміністрацію в 2004-2005 роках. А також відомого плавця магістранта Рівненського державного гуманітарного університету Михайла Романчука, який щойно став дворазовим чемпіоном Європи з плавання, що проходив у шотландському місті Глазго.
Багато рівнян отримають відзнаки «За заслуги перед містом» першого, другого та третього ступенів: це лікарі, освітяни, працівники культури, які щодня роблять рідне місто кращим і комфортнішим для життя. Щоправда, цього року їх вручать не біля пам’ятника княгині Марії Несвицькій, яка свого часу виборола для Рівного Магдебурзьке право, а в міському будинку культури. «Це виключно для того, щоб люди не стояли під палючим сонцем», – пояснив міський голова Рівного Володимир Хомко.
А відбудеться урочиста академія вже традиційного в День міста, 26 серпня. Отже, День Незалежності, що припадає на п’ятницю, в Рівному плавно перейде у День міста: адже святкові заходи заплановані на всі три дні. Серед найбільш знакових – шостий міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Металеве серце України», святкове дійство «Етно-Рівне», на яке приїдуть творчі колективи з Литви, Туреччини, Індії, Білорусі. Завершить святкування гурт «Скрябін» на майдані Незалежності.