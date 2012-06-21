Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У Рівному комунальні тролейбуси та автобуси від початку карантину курсували з 6 до 10-ї ранку і з 16 до 21-ї вечора. Віднині ж на численні прохання містян маємо послаблення: комунальний транспорт курсуватиме впродовж цілого дня, але все одно в спеціальному режимі. Тобто, з обмеженою кількістю пасажирів (заповнені тільки місця для сидіння, маски, пільговий проїзд скасований).
«У звичному (докарантинному) режимі міський громадський транспорт відновить рух лише після відповідного рішення Кабінету Міністрів України,» — підкреслює міський голова Рівного Володимир Хомко. Тоді ж поїдуть і маршрутки, які нині стоять. В асоціації перевізників кажуть, що ціну підвищувати не будуть, вона залишиться такою ж, як і була — 6 гривень. Втім, якщо будуть збитки, проситимуть місто про новий тариф. Але вже сьогодні вимальовується інша проблема: нестача водіїв. Через двомісячний простій чимало з них знайшли роботу на будівництві чи в інших галузях критичної інфраструктури, щоб прогодувати власні сім’ї.