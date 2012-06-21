Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко відвідав Рівненську центральну міську та Сарненську районну лікарні на Рівненщині. Зробив він це 1 березня, в неділю, без жодного попередження. І повернувся до Києва задоволеним. «Важливо було зрозуміти готовність лікарень і самих медиків. Це стосується як професійних навичок, так і морального духу. У лікарнях є відповідно оснащені інфекційні бокси, які зараз порожні, але в будь-яку хвилину готові приймати пацієнтів. У Рівному там уже побувало чотири особи з підозрою, що не підтвердилась. Алгоритм дій у нас напрацьований, медики вже пройшли по 2-3 навчання», — зазначив Віктор Ляшко.
Справді, за потреби медики краю готові працювати цілодобово, але їх турбує і власна доля на другому етапі медичної реформи. Про це вони сказали заступнику міністра. «Тут лише механізму «Гроші ходять за пацієнтом» буде замало. Тому розробимо таку модель, яка, з одного боку, забезпечить гідну оплату праці медиків, з другого — унеможливить інфекційні епідемії», — уточнив він.