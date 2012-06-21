Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Другу успішну операцію на відкритому серці провели в Рівненській центральній міській лікарні. Обидві робили кардіохірурги Національного інституту імені Шалімова та місцеві кардіохірурги. Цього разу за операційним столом були: «головна скрипка» – кандидат медичних наук керівник відділу «Трансплантації та хірургії серця» інституту Артур Габрієлян, асистент – кандидат медичних наук наш земляк Тарас Доманський.
Якщо на першу операцію, яка відбулася 5 квітня цього року, апаратуру везли зі столиці, то тепер користувалися апаратом штучного кровообігу (АШК), який придбала Рівненська цетральна міська лікарня. Бо її головний лікар кандидат медичних наук Євген Кучерук постійно акумулює новинки: і не прості, а ті, що вдруге дарують його землякам життя. Так, у Рівненській лікарні неодноразово оперував відомий у світі хірург із польського міста-побратима Рівного Забже Мар’ян Зембала. Ось і в переддень Миколая разом зробили добру справу – по суті, подарували людині друге серце.