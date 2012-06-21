Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
«Урочиста» та «Традиційна» — саме ці види пасок користуються підвищеним попитом рівнян упродовж останніх років. Тож їхній виробник — ПАТ «Поліссяхліб» — першу партію відправив українським воїнам на передову.
А нині Великодній хліб уже є у фірмових магазинах та кіосках підприємства. Причому, на всяк смак та гаманець: пасочки від 80 до 700 грамів, а ціна — від 5 до 37 гривень відповідно. Якщо замовите продукції від 150 гривень, вам її доставлять безкоштовно, навіть урочисто!
До слова, паски від цього виробника — виключно з натуральних складників. Тісто замішують на опарі, до роботи приступають лише з хорошими думками, вкладаючи в майбутні вироби тепло сердець і надію на добрі переміни. Як, власне, століттями робили наші пращури, зберігаючи традиції навіть за найскладніших часів.
А, приміром, на хлібокомбінаті Березнівського райспоживтовариства одразу після випічки освячують кожну партію пасок, запросивши священників. Тож вірянам можна не турбуватися: великодній хліб до святкового столу приїде вже освяченим.
Хтось робить свій вибір через сайт «Укрпошти», яка пропонує доставку продукції Київського хлібозаводу, хтось замовляє в інших виробників. Словом, вибір є, і без смачної паски не залишиться ніхто. А міський голова Рівного Володимир Хомко вкотре нагадує про необхідність залишатися вдома і на власному прикладі переконує, що Великдень удома — цілком реально.