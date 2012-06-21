Виповнився рік, як у Рівному з’явилася послуга «Шлюб за добу». За цей час нею скористалися 300 пар наречених.
«Радію, що пілотний проект Міністерства юстиції став таким популярним, — каже начальник головного територіального управління юстиції в Рівненській області Іванна Смачило. — Разом з міським будинком культури ми створили для людей зручний сучасний сервіс, що діє без черг та зайвої бюрократії. До речі, можливістю стати на весільний рушник за 24 години користуються люди різного віку».
Одружуються молодята в сучасній гарно декорованій залі на тлі імпровізованого Тунелю кохання — природного феномену Рівненщини, що вже відомий у світі. А коштує задоволення дешевше, ніж, приміром, у Києві, — 2500 гривень. Заявку можна подати особисто або ж в електронній формі. Подібні сервіси діють у Дубно та Сарнах. Нині попит на послугу доволі високий: лише 12 січня на весільний рушник стали 5 пар молодят. Серед них — Олена та Денис Демченки, які отримали ювілейну, 300 послугу.