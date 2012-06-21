Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Мудра природа найчастіше дарує радість народження діток навесні, коли все і всюди оживає. Їй невтямки, що за вікном — карантин: тому, як мовиться, життя продовжується! У Рівному в перший місяць весни на світ з’явилася 351 дитинка: 180 хлопчиків та 171 дівчинка. Якщо ж говорити про народжуваність суто в період карантину, то в цей час маємо 125 нових громадян України, з них 65 дівчаток і 60 хлопчиків.
«У перших чотири дні квітня маємо вже дві двійні, загалом же в Рівному від початку року побачили світ 13 пар двійнят, — каже головний лікар обласного перинатального центру Вікторія Єнікеєва. — Щоправда, заборонено відвідування породіль та партнерські пологи».
Загалом Рівненщина — область, яка традиційно має найвищу народжуваність в Україні. Ще кілька років тому народжуваність тут перевищувала смертність. І хоча природного приросту населення ми вже не маємо, пальму першості у відтворенні генофонду нації все ж тримаємо.