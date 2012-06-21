Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур'єр»
Уявіть собі Рівне початку ХУI століття – складно? Дослідники ж стверджують, що теперішній символ міста – це саме Острозька брама: та, через яку заїжджав тоді до нього сам князь Василь-Костянтин Острозький! І стояла вона на місці теперішнього торговельного центру «Злата плаза».
Тож саме тут встановлять пам’ятну дошку нашому православному князю з нагоди 505-ї річниці його переможної битви над московітами під Оршею (нині це Білорусь).
«Про часи правління князя відомо, на жаль, небагато. А ось Рівне, де він жив, було тоді центром вирішення політичних питань, –- каже голова ГО «Слава князів Острозьких» Микола Бендюк. – Хочемо, щоб люди пам'ятали: ми перемогли московітів у 1514 році і зараз переможемо.»
Заходи з нагоди річниці переможної битви відбудуться вже цієї неділі, 8 вересня. Окрім відкриття пам’ятної дошки, рівняни зможуть на Лебединці постріляти з лука, спробувати козацької каші та долучитися до збору коштів на реставрацію картини польського художника Юзефа Менціни-Кшеша (ХIХ століття), який зобразив на полотні битву під Оршею. Вона експонується в обласному краєзнавчому музеї, а на її відновлення потрібно 80 тисяч гривень.
«На відзначення події запрошені й погодилися приїхати представники Литви, Білорусі, Польщі. Я був за те, щоб цей проект робився з мінімальним залученням бюджетних коштів: він повинен відроджувати у пересічних рівнян бажання долучитися до гарної справи,» – вважає секретар Рівненської міської ради Сергій Паладійчук.
Перемога під Оршею прославила князя Василя-Костянтина Острозького на всю Європу. Тож про її значення, нові факти та перебіг подій, що відбувалися після неї. дискутуватимуть історики та дослідники в обласному краєзнавчому музеї за круглим столом «Розгром московітів під Оршею: історія найвеличнішої битви початку ХУI століття, яка об’єднала три народи.
ДОВІДКА «УК»
Битва під Оршею відбулася 8 вересня 1514 року між 15-тисячним військом під командуванням князя Костянтина Івановича Острозького, на той час Гетьмана Великого князівства Литовського, Руського, Жемайтійського і Королівства Польського, та московським військом на чолі з воєводою Іваном Челядніним.