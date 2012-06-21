Автентичний поріг з написом «Аптека», який добре пам’ятають старожили Рівного, відреставровані двері зі змією та чашею — на Соборній, 187. Це неначе зупинилася машина часу. Аптека в цьому приміщенні працює від початку ХХ століття. Нині вона стала ще й музеєм. До речі, ще більш оригінальним, ніж на площі Ринок у Львові.
Ідеєю створити аптеку-музей у Рівному загорівся багаторічний директор об’єднання «Рівнефармація» Володимир Синяк. «Дуже хотілося, по-перше, зберегти для нащадків історію рівненської фармації, по-друге, популяризувати непрості професії провізора, фармацевта, яких більшість людей сприймають як звичайних продавців», — поділився він якось планами.
Його наміри підтримала донька Ольга Садовник, яка допомогла батькові втілити ідею в життя. Цікавинкою аптеки тепер стануть екскурсії та майстер-класи з виготовлення нескладних за рецептурою ліків. Поки що їх провели для журналістів. Кілька днів тому аптека відчинила гостинні двері після відповідної реставрації ще й у статусі музею. Відновили меблі, яким понад 100 років, знайшли приблизно такий самий за віком касовий апарат. Він не лише фіксував продаж, його використовували для обліку покупців і відкриття для них кредитних ліній. Виявляється, і нині нам є чого навчитися у старих фармацевтів. Чи не тому біля вікна застигла фігура аптекаря Юзефа, яку виготовили рівненські лялькарі. Архівні документи свідчать, що саме він був власником цієї аптеки 1927 року.
«А хочете долучитися до виготовлення пігулок щастя? Чи, може, вам потрібні таблетки від заздрощів?» — приязно питає мене фахівець.
«На заздрість не хворію, а ось дрібку щастя із задоволенням додам до свого раціону», — відповідаю, і ми разом вже чаклуємо над таблетками. До речі, це вітамінізована гомеопатія, яка не зашкодить нікому. А для туристів, погодьтеся, хід привабливий. Рівне, в якому збереглося небагато історичних пам’яток, перетворюється на комфортний маленький рай для мандрівників.