Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Урочисте засідання «круглого столу», присвяченого Дню бухгалтера, відбулося в Рівному з ініціативи територіального відділення платників податків України.
Карантинні податкові пільги, зміни та практичне застосування податкових механізмів у межах чинного законодавства, моделювання проблемних ситуацій, що стосуються оподаткування та обліку, – це запропонували учасникам у його практичній частині. А спільні пропозиції щодо врегулювання низки проблемних питань, які, зокрема, поставив на порядок денний карантин, спрямували на робочий стіл уряду.
А далі посипалися вітання бухгалтерам від влади та громадськості.
Дипломи переможців Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків» головним бухгалтерам Костопільського фанерного заводу та ПСП «Україна» вручив директор департаменту економіки та торгівлі обласної державної адміністрації Костянтин Мокляк: «Значення бухгалтерів у суспільстві зростає щодня, бо лише грамотний облік може забезпечити ідеальний баланс економіки та бюджетів усіх рівнів», – відзначив він. До речі, обидва підприємства посіли перші місця в своїх номінаціях.
Чимало нагород отримали бухгалтери провідних підприємств краю, які забезпечують стабільний його розвиток за нелегких умов пандемії. Адже Рівненщина в цих надскладних умовах на 100% виконує бюджетні призначення. А за підсумками соціально-економічного розвитку, відповідно до рейтингу Мінрегіону, посіла четверте місце в Україні після Києва, Київської та Дніпропетровської областей.
Голова ради територіального відділення Асоціації платників податків України Мар’ян Года наголосив: «Це насамперед тому, що влада та бізнес об’єднали зусилля і працюють прозоро, створюючи на Рівненщині територію рівних можливостей. І першу скрипку тут зазвичай ведуть бухгалтери – люди, які обрали навіть не професію, а відповідний стиль життя».
Родзинкою свята став розіграш та вручення подарункових сертифікатів переможцям у номінаціях «Сімейна династія бухгалтерів», «Бухгалтер, якому довіряють», «Ветеран бухгалтерської справи».