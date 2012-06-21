Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Майже 25 тисяч пляшок фальсифікованого алкоголю виявили правоохоронці в Рівному: він зберігався на складах на вулиці Млинівській.
Алкоголь був із підробленими акцизними марками українських товаровиробників. Тож тепер призначено спеціальні експертизи, які мають з’ясувати походження та вартість вилученого. А правоохоронці встановлюють мережу виготовлення та збуту фальсифікату. Відкрито провадження за ст.199 Кримінального кодексу: причетним загрожує від 3 до 12 років позбавлення волі. А нас, споживачів, у такий спосіб врятовано від ймовірного отруєння за новорічно-різдвяними столами. До речі, Президент Володимир Зеленський підписав Закон щодо покращення адміністрування акцизного податку на пальне та алкоголь.