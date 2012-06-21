Жителі прилеглих до Рівного сіл та кілька громадських організацій вимагають створення навколо міста 20-кілометрової зони, вільної від обробітку посівів пестицидами. З такими вимогами вони прийшли на сесію Рівненської міської ради.
Ми маємо невтішну статистику: сьогодні кожен дев’ятий житель Рівного має онкологічні захворювання, а пестициди, стверджують лікарі, ще підступніші за радіацію, – каже голова спілки пасічників Рівного та Рівненського району вже знайомий нашим читачам за публікаціями «Отруєна справедливість» та «Отруєна справедливість-2» Богдан Лимар. – Тому вимагаємо припинити обробіток угідь пестицидами, які, до того ж, мають невідоме походження. Тут повинні сказати своє слово органи місцевого самоврядування.
Рівненські депутати людей вислухали й навіть погодилися підготувати це питання на розгляд наступної сесії. Втім, депутат Рівнеради голова асоціації фермерів та приватних землевласників області Андрій Кузьмич так прокоментував наміри людей:
«Фермерські господарства пестицидів, як правило, не використовують – тут ідеться виключно про агрохолдинги, які, до того ж, задіюють авіацію. Втім, якщо створити таку буферну зону, то обробляти, приміром, свою картоплю не зможуть і селяни, що в ній мешкають. Відтак, вартість городини зросте в рази».