Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Від 21 липня в Рівному вперше за чотири місяці жорсткого карантину запрацювали всі 38 дошкільних закладів освіти. Щоправда, поки що в тестовому режимі: з 380 груп відкрилося 80.
«За нашими попередніми розрахунками, сьогодні до садочків мало б прийти 1200 дітей. Натомість батьки привели 467. Найменше – дві дитини – у дитсадку №14, найбільше – 24 – в садку №45», – розповіла заступник міського голови Рівного Галина Кульчинська.
Кожен садочок готувався до зустрічі зі своїми вихованцями. Скажімо, в закладі за номером один, окрім святкових кульок, усі дітки отримали в подарунок і значок-смайлик. Щоправда, прийшло їх лише п’ять.
До речі, перед відкриттям садочків Рівненська рада виділила майже 200 тисяч гривень на придбання ІФА-тестів. Їх зробили тисячі працівників дошкільних закладів, у такий спосіб спрацювавши на випередження ситуації: береженого й Господь береже. Тести виявилися позитивними загалом у 58 працівників. Тож на роботу вони не пішли – натомість їх спрямували на ще більш точне ПЛР-тестування.