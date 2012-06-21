Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
На численні прохання рівнян відкрити нарешті дитячі садочки (дехто з них навіть до Міносвіти їздив це вимагати) обласна комісія з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сказала тверде «ні!». Принаймні, поки в обласному центрі не стабілізується епідемічна ситуація. А вона все ще тривожна.
Натомість «зелене світло» для відновлення роботи отримали дошкільні заклади в районах, які мають позитивну динаміку в рівнях захворюваності: Демидівському, Дубровицькому, Корецькому, Радивилівському та Дубенському, – окрім самого Дубна.
Цікаво, що Дубно, Рівне та місто-супутник Рівненської АЕС Вараш мають найвищі показники захворюваності.
«Хоча загалом її рівень таки знижується. Саме тому й дозволили відкриття перших дошкільних закладів, – але із жорстким дотриманням усіх вимог: дітям вимірюватимуть температуру, батьки до закладів не заходитимуть, їх зустрічатимуть вихователі при вході. Зважаючи на численні прохання фітнес-тренерів та спортсменів, також дали дозвіл на роботу спортивних клубів та фітнес-центрів. Але при найменших порушеннях замість «зеленого світла» для них знову загориться червоне», – розповідає головний санітарний лікар області Роман Сафонов.
От батьки й кажуть: замість дитсадків тепер водитимуть дітей у фітнес-центри. Оскільки оздоровчі заклади в області теж не працюють, це єдина можливість бодай якось урізноманітнити сірі карантинні будні. Адже перебути їх із дітворою в умовах міста надзвичайно складно.