Якщо в 2010 році Рівне використовувало 118 мільйонів кубометрів газу за сезон, то торік — лише 69, тобто майже вдвічі менше. І це не межа: наступного опалювального сезону планують довести цю цифру до 30 мільйонів кубометрів.
Усе це відбувається завдяки цілеспрямованому комплексові енергоефективних заходів: і модернізація котелень, і тепер уже 100-відсотковий облік газу (Рівне чи не перше місто в Україні, яке може цим похвалитися), і термомодернізація житлового фонду (відповідно до програми сталого розвитку, 70% коштів на це спрямовує місто).
— Енергозбереження — головний напрям нашої роботи на найближчу перспективу, — каже Рівненський міський голова Володимир Хомко. — Тому й надалі утеплюватимемо будинки, замінюватимемо тепломережі. Та головне — ми поставили за мету перевести котельні на біомасу, частину котлів уже закупили, інвестора на теплопостачальне підприємство теж завели. Нам треба довести до рівня безумовного рефлексу бажання економити на всьому, якщо, звісно, хочемо збудувати успішну державу.