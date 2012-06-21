Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Його відкриють поблизу пивзаводу «Рівень» у старому кварталі міста, де, власне, й сьогодні живуть рівненські пивовари. Причому в столітній будівлі, що колись слугувала житлом для сім’ї власника броварні «Бергшлосс» Герша Пісюка.
Дочка всесвітньо відомого художника Георгія Косміаді, який жив у Рівному до 1939 року, 95-річна пані Надія пригадує, як разом із татом частенько гостювала «в Пісюка». Той, до речі, дуже любив мистецтво.
Зараз у цій будівлі на вулиці Петра Могили знаходиться обласний центр учнівської творчості. Але днями депутати Рівнеради ухвалили рішення передати її під музей пивоваріння, в такий спосіб відновивши історичну справедливість. Натомість талановиті в творчості учні переберуться у приміщення з євроремонтом зовсім поруч.
Власник пивзаводу «Рівень» депутат Рівнеради Мар’ян Года хоче відновити будинок Пісюка в такому вигляді, яким він був до другої світової війни. А ще загалом облаштувати у відповідному архітектурному стилі весь квартал, який змінюється просто на очах.
Тож ідею змінити місто на краще, поєднавши історію з сучасністю, підтримали колеги-депутати на чолі з міським головою Володимиром Хомком.