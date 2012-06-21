Астрономи вперше змогли спостерігати за астероїдом Гігеєю з великою роздільною здатністю, що дозволило їм точно визначити його форму. Його форма виявилася сферичною, що може стати підставою зарахувати Гігею до карликових планет.

Хоча астероїд Гігея – четвертий за розмірами в головному астероїдному поясі, він поступається лише Церері, Весті і Палладі. Його відкрили рівно 150 років тому, він був недостатньо добре вивчений через свою темну поверхню і досить велике віддалення від Сонця. Для порівняння його найбільша видима зоряна величина 9m, в той час як у Церери вона 6,7m.

Астрономи Південної європейської обсерваторії (ESO), використовуючи один із найбільш потужних у світі пристроїв для побудови зображень SPHERE на дуже великому телескопі (VLT, Обсерваторія Паранал, Чилі), вперше спостерігали Гігею з дозволом достатнім для того, щоб вивчати його поверхню і визначити його форму і розміри. Цей прилад призначений для отримання зображень далеких екзопланет і має унікальні можливості.

Астрономи встановили, що Гігея має сферичну форму, що є важливою ознакою зарахувати астероїд до класу карликових планет, які повинні мати масу, достатню для того, щоб під впливом власної гравітації прийняти приблизну форму кулі. Іншим вимогам Гігея також задовольняє: вона обертається навколо Сонця, не є супутником іншої планети.

Нині до сімейства карликових планет, зареєстрованого Міжнародним астрономічним союзом в 2006 році, відносяться п'ять небесних тіл: колишній астероїд №1 Церера і так звані транснептунові об'єкти (розташовані далі Нептуна) – колишня планета Плутон, Еріда, Макемаке і Хаумеа. Втім, на це звання претендує ще кілька десятків їхніх «родичів».

Уточнений радіус Гігеї тепер становить приблизно 434 км, що відповідає щільності 1,9 г / см-3, майже як у Плутона (у Землі, нагадаємо, 5,5 г / см-3). Для порівняння, Плутон має діаметр близько 2400 км, а Церера – 950 км і щільність 2,2 г / см-3. Новий період обертання астероїда 13,8 години, що в два рази менше прийнятого раніше.

Гігея – головний об'єкт (90% маси) одного з найбільших сімейств астероїдів, яке налічує понад 7000 об’єктів, що виникли з одного і того ж батьківського тіла. Як показує комп'ютерне моделювання, виникло воно в результаті лобового зіткнення Гігеї з іншим великим астероїдом діаметром 75-150 км, який трапився майже 2 мільярди років тому. Удар повністю зруйнував вихідне тіло. Коли ж уламки знову стали об'єднуватися, вони утворили нинішню сферичну Гігею і тисячі супроводжуючих її дрібних астероїдів. Таке зіткнення двох великих тіл в поясі астероїдів за останні 3-4 мільярди років – унікальне.

Астрономи очікували, що ця катастрофа мала залишити глибокий і помітний слід на поверхні Гігеї. Але на загальний подив, спостереження не виявили на поверхні Гігеї великого ударного кратера, як на Весті. Дослідники вивчили 95% поверхні астероїда, але виявили лише два невеликих кратера, які занадто малі для подібного удару.

З кінця 1990-х років вважалося, що планетою Сонячної системи, що має найбільшу кількість супутників, є Юпітер, у якого їх в даний час налічується 79 штук. Другим після нього за цим показником був Сатурн, третім - Уран. Однак тепер рекордсменом став саме Сатурн, якому астрономи додали відразу 20 невеликих, раніше невідомих супутників. Тепер їх у нього як мінімум 82 штуки. Нові супутники були відкриті за допомогою телескопа Subaru, розташованого на горі Мауна-Кеа на Гаваях. Виявити об'єкти дозволили нові комп'ютерні алгоритми, застосовані для обробки даних, отриманих ще в 2004-2004 роки.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»