Теребовлянська княжа книгозбірня на Тернопіллі розробила проєкт і надіслала заявку на участь у конкурсі на отримання ґранту на відновлення хати часів дитинства славетних художників братів Михайла та Тимофія Бойчуків. Михайла вважають основоположником монументального мистецтва України ХХ століття. Він заснував школу українського мистецтва «бойчукізм». У липні 1937 року більшовицький режим розстріляв Михайла Бойчука. Його брат Тимофій теж був українським живописцем-монументалістом.
Народилися славетні брати в селі Романівка, що майже в двадцяти кілометрах від міста Теребовля. Односельці спорудили їм 1992 року пам’ятник. Неподалік нього стоїть старенька хата, в якій вони, безперечно, бували, бо їхня оселя, що не збереглася донині, розташовувалася від неї лише через дорогу. Тепер, за словами директорки Теребовлянської княжої книгозбірні, письменниці Наталки Михно, прагнуть відновити в центрі села старий будинок й створити тут бібліоартмузей.
В одній із кімнат хати часів Михайла та Тимофія Бойчуків мають намір відтворити стару піч з лежанкою, весь автентичний інтер’єр помешкання, в якому виростали світової слави брати-художники. Іншу кімнату відведуть під сучасну бібліотеку, стелаж якої присвятять Бойчукам.
Робіт з відновлення старої хати багато, адже вона в жалюгідному стані. Майстри-будівельники готові братися за відновлення. Бібліотекарі Теребовлянської об’єднаної територіальної громади, до складу якої входить і село Романівка, сподіваються, що їхня добра справа здобуде ґрантові кошти. Якщо навіть не переможуть у цьому конкурсі, то все одно проєкт утілюватимуть, залучатимуть кошти громади, волонтерів, зацікавлених людей та меценатів, гадають, що їх підтримають і художники.
Наталка Михно зауважує, що Міністерство культури, молоді та спорту України надало кошти на зйомки художнього фільму про малярську школу Михайла Бойчука. Якщо в Романівці зможуть відновити автентичний інтер’єр сільської хати часів славетного художника, то це буде й добра підмога для кінематографістів.