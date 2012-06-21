Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Роменське вище професійне училище відоме не тільки на Сумщині, а й далеко за її межами. Адже тут упродовж багатьох років готують кваліфіковані кадри для різних галузей народного господарства. А цими днями перелік спеціальностей поповнився новим рядком: віднині у щойно відкритому навчально-практичному центрі готуватимуть слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів.
Як наголосила під час урочистостей з нагоди відкриття Центру заступник голови Сумської обласної ради Тетяна Головко, таких спеціалістів гостро потребує сучасний ринок праці і насамперед автотранспортні та авторемонтні підприємства, СТО, інші промислові підрозділи.
У тому, що майбутні вихованці Роменського навчального закладу знаходитимуть роботу, впевнює добротна матеріально-технічна база та викладацький склад, який працюватиме з юними вихованцями: облаштовані спеціалізовані майстерні, встановлені стенди, мультимедійне обладнання тощо.
На створення і оснащення Центру виділялися кошти з різних фінансових джерел, у тому числі з обласного бюджету 750 тисяч гривень.