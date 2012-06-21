Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Древні Ромни на Сумщині надзвичайно багаті історичними, культурними та мистецькими традиціями. З-поміж них – ушанування днів перебування у місті Тараса Григоровича Шевченка, який відвідав його у липні 1845 року, завітавши на велелюдний Іллінський ярмарок.
Ті благословенні дні назавжди залишаються у літописі районного центру. Гостини Кобзаря стали важливими і в його поетичній творчості, зокрема, в поемі «Наймичка» та однойменній повісті Тарас Григорович згадує місцеві назви Ромен, Сула, Лохвиця, Бурти, Ромоданівський шлях та інші. Описані пейзажі сповна відповідають тодішнім тамтешнім краєвидам, що вихоплені зірким поглядом митця.
Представники місцевої влади, краєзнавці, освітяни, громадські активісти поклали букети живих квітів до пам’ятника Тарасові, автор якого славетний земляк скульптор, громадський діяч Іван Кавалерідзе.
Відкритий 1918-го року, пам’ятник став однією із перших у світі монументальних скульптур Кобзареві і впродовж останнього більш як століття уособлює для роменців і гостей міста рідну Україну, долею якої все життя переймався український пророк.