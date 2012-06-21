Тут мова йде про розбудову цілісної та ефективної системи охорони психічного здоров’я населення. Проєкт «Психічне здоров’я для України» (MH4U) розрахований на термін до 2023 року.
За словами голови ОДА Сергія Гайдая, логічно, що проєкт першим запроваджується саме на сході України. Для української Луганщини проблемним питанням є саме «втрата» низки лікувально-профілактичних закладів, що залишилися на тимчасово окупованій території та відновлення надання високоспеціалізованої медичної допомоги.
Тож допомога, донором якої виступає Уряд Швейцарської Конфедерації, може суттєво покращити життя людей, котрі мають проблеми із здоров’ям.
І керівник проєкту Гайко Кьоніґштайн підтвердив, що організатори керуються саме такими гуманними мотивами.
До того ж у 10 громадах Луганщини реалізовуватиметься проєкт «Спеціальна програма підтримки Східної України», який започаткувало Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).
У рамках цього проєкту особлива увага буде приділятися розвитку потенціалу лікарень і консультаційної підтримки з питань розроблення стратегій, що базуються на реформі медицини.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»