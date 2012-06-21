Лише два роки на Луганщині не проводили обласного фестивалю національно-етнічних культур «Сузір’я злагоди» через початок бойових дій. Та 2016-го свято дружби було поновлено, і цього вересня глядачі мали змогу переконатися, яка багатонаціональна, щира, привітна найсхідніша область України.
«Це свято особливе, оскільки наша гостинна земля стала спільним домом для 123 національностей і народностей», — упевнена заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгинська. І гості фестивалю, який цього разу проходив у Рубіжному, не лише милувалися українськими, лемківськими, ромськими, вірменськими, а й єврейськими, грузинськими, білоруськими, грецькими й молдавськими танцями. Тут можна було побачити навіть індійські виступи, адже окрему групу учасників становили іноземні студенти Луганського державного медичного університету. Усіх охочих привітно частували гострими й духмяними стравами національних кухонь, адже було організовано «Свято страв».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»