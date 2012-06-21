Археологи виявили в румунському місті Сентане (повіт Арад на заході країни) фортецю XIV століття до н.е. Про це повідомив місцевий новинний портал Aradon.ro.
Відкриття зробила змішана група німецьких і румунських археологів на чолі з професором Рюдігером Краузе з Університету імені Йоганна Вольфганга Гете у Франкфурті-на-Майні і професором Флорином Гогилтаном з Інституту археології та історії мистецтва в Клужі-Напока.
«Це одне з найбільших оборонних споруд цього періоду, – сказав на прес-конференції Гогилтан. – Всесвітньо відоме укріплене поселення Троя в Малій Азії, згадується в гомерівської «Іліаді», займало площу в 29 гектарів, тоді як фортифікація в Сентане розкинулася на 89 гектарах».
Розкопки в Сенітане ведуться з 2009 року, – сказав Краузе. – Вони фінансуються німецької землею Гессен і триватимуть 3 роки».
За словами вчених, фортецю збудували приблизно 3,4 тисчі років тому – в бронзовому столітті. Поки археологи розкопали лише її невелику частину, однак шляхом магнітометричних досліджень був зроблений план всієї споруди. Фортеця була оточена захисним ровом глибиною понад 4 метри і земляним валом висотою близько 20 метрів. Виявлено палац довжиною 100 метрів і шириною 40 метрів. Будівлі на території фортеці були зроблені з глини і дерева.
Представники місцевої влади повідомили про намір відкрити на місці розкопок музей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»