Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У прифронтовому селищі Сартана поблизу Маріуполя відбувся жалобний мітинг, на якому присутні вшанували пам’ять своїх односельчан, загиблих у ніч з 16 на 17 серпня 2015 року під час обстрілу з боку позицій проросійських незаконних збройних формувань. Від вибухів артилерійських снарядів на території населеного пункту було пошкоджено понад 50 будинків, урвалося життя трьох мирних людей, ще семеро отримали різноманітні поранення: зокрема одна з малолітніх дітей втратила ногу і досі потребує лікування та тривалої реабілітації…
У штабі оборони Маріуполя назвали офіційну причину нічної трагедії – гібридні війська «ДНР» обстріляли українські селища Лебединське і Сартана з боку тимчасово окупованих населених пунктів Саханка і Комінтернове. Бойовики використовували 122-міліметрові гармати, що перебувають на озброєнні мотострілецької дивізії РФ. Напрям, звідки вівся обстріл та тип зброї підтвердили також експерти міжнародної місії ОБСЄ.