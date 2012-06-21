Прокуратура Саудівської Аравії пригрозила в'язницею і великим штрафом за пересилку аморальних або антирелігійних повідомлень і фотографій через месенджери, йдеться в повідомленні, розміщеному 10 серпня в мікроблозі генпрокуратури.
«Тюремний термін до п'яти років і штраф до трьох мільйонів ріалів (800 тисяч доларів) або одне з цих покарань передбачені за такі злочини в електронній сфері, як виготовлення, зберігання чи пересилання матеріалів через соцмережі або месенджери, що порушують громадський спокій, мораль, етичні норми або релігійні цінності», – наголошується в повідомленні прокуратури.
Останнім часом влада Саудівської Аравії, дозволивши жінкам брати активнішу участь у суспільному житті, посилила покарання за електронні злочини, особливо пов'язані з критикою ісламу та мусульманських норм поведінки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»