Експерти виявили стародавні написи біля височини Джабаль-ель-Лауза в Саудівській Аравії. Вони написані на маловивченій мові єврейської писемності і знаходяться на місці, де, згідно з Біблією, Бог зустрівся з Мойсеєм.
Думки археологів про знахідку розбіглися. Одні кажуть, що це не підтверджує присутність євреїв у цьому місці. Такої ж думки дотримується уряд Саудівської Аравії. Однак в організації The Doubting Thomas Research Foundation (DTRF) впевнені у зворотньому.
Доктор Майлз Джонс вивчив знахідку по фотографіях. Він вважає, що написи датуються часом Виходу, повідомляється на сайті організації. Цей факт підтвердив і незалежний експерт Тодд Ітон.
За біблійними переказами, Бог прийшов до Мойсея на горі Синай. При цьому деякі дослідники впевнені, що мова йде саме про Джабаль-ель-Лауза в Саудівській Аравії, а не в Єгипті.
ДОВІДКА «УК»
Вперше гора Синай згадується в Біблії, коли Бог відкривається Мойсеєві в Неопалимій Купині. Бог говорить Мойсею: «Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі» (Вих. 3:12). На третій місяць після Виходу ізраїльтяни розбивають табір біля підніжжя гори і залишаються там аж до двадцятого дня третього місяця другого року після Виходу (Вих. 19: 1; Чис. 10:11). Поки ізраїльтяни готуються до теофанії, Мойсей проводить кордон, перехід якого заборонений під страхом смерті, а потім піднімається на гору. На третій день Бог сходить на гору і дає Мойсеєві Десять заповідей (Вих. 20; Втор. 5), так само як і багато інших законів і постанов.
Мойсей споруджує вівтар біля підніжжя гори і ставить 12 каменів за кількістю племен Ізраїлевих (Вих. 24). Після цього Мойсей, Аарон, його сини, Надав та Авіху і 70 старшин Ізраїля сходять на гору, де вони бачать Бога. Протягом шести днів гора залишається оповитою хмарою, а на її вершині сяє полум'я (Вих. 24:16, 17). На сьомий день Мойсей піднімається на вершину, щоб отримати Скрижалі Заповіту, і залишається там 40 днів (Вих. 24:18). У цей час ізраїльтяни, керовані Аароном, споруджують золотого тільця (Вих. 32). Повернувся Мойсей в гніві розбиває скрижалі, однак пізніше він повертається на гору, де отримує нові.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»