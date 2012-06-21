На Вінниччині за державною програмою розвитку медицини у сільській місцевості передбачено збудувати 15 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Сім із запланованих вже надають медичні послуги, а спорудження решти перебуває на різних стадіях завершення.
Буде амбулаторія і в селі Бронниця Могилів-Подільського району. Як зазначили в сільській раді, вона обслуговуватиме жителів п’яти населених пунктів своєї громади, виявляють бажання в ній отримувати послуги жителі двох сіл сусідньої сільради. Готовність об’єкта становить понад 80%. Будувати амбулаторію тут почали позаторік. Для цього держава надала субвенцію на розвиток охорони здоров’я, передбачено співфінансування і з місцевих бюджетів. Якщо точніше, то у загальній вартості будівництва кошти держбюджету становлять 8,57 мільйона гривень, а частка місцевих бюджетів — 950 тисяч.
Будують її за типовим проєктом Мінрегіонбуду: передбачено кабінет лікаря, маніпуляційну, лабораторію, кімнату здоров’я, кабінет профілактичних щеплень та реєстратуру. Окремо у приміщенні буде мешкати лікарка, яка вже укладає декларації з місцевими жителями. Подбала держава і про забезпечення транспортом — теж на умовах співфінансуваня: нещодавно амбулаторія отримала новий службовий автомобіль Renault Duster, який має підвищену прохідність.
«Фактично амбулаторію залишилося під’єднати до мережі зовнішнього електропостачання, завезти медичне обладнання і частково меблі. Як швидко це відбудеться, залежить від того, наскільки ефективно спрацюють представники місцевого самоврядування — це їхня частина зобов’язань», — зазначив під час ознайомлення з перебігом будівництва голова облдержадміністрації Владислав Скальський.
У селах сільради є ФАПи, проте введення в експлуатацію амбулаторії засвідчить якісно новий рівень надання медичних послуг та їх доступність.