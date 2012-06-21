У селах Мирна Долина та Новополтавка Олександрівської громади відкрили два нові молодіжні центри. Отож тепер місцева сільська молодь, ставши господарями культурно-спортивних просторів, має змогу значно краще організовувати власне дозвілля, весело і корисно проводити час із ровесниками, втілювати свої творчі проєкти в життя.
Як уточнили в Донецькій обласній державній адміністрації, створення молодіжних центрів відбулося в межах обласної програми «Гідна країна для гідних людей» на умовах співфінансування обласного та місцевого бюджетів за схемою 50х50. Завдяки наданим коштам (кожен із центрів міг розраховувати на суму понад мільйон гривень) насамперед капітально відремонтували приміщення, закупили сучасне обладнання та меблі.
А особливістю молодіжних сільських просторів стало те, що тут до послуг відвідувачів не тільки мультифункціональні зали зі сцено тощо, а й тренажерні зали з роздягальнями й душовими кімнатами. Тобто молодь може і розвивати творчі здібності у вокальних, танцювальних та інших гуртках, і займатися спортом у спеціально створених для цього умовах.