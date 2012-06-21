Святковий день з показовим смалінням свині соломою та її розбиранням, готуванням страв зі свіжого м’яса за народними традиціями пройшов у закарпатському селі Геча на Берегівщині. Фестиваль гентешів (з угорської різників), який відбувався вчотирнадцяте, демонстрував майстерність розробляння туш і приготування страв зі свинини. Усе відбувається у присутності туристів, які із задоволенням приїздять сюди щороку саме на це народне свято, головне в якому — професійне змагання.
Поряд з учасниками з України в кухарських перегонах взяли участь гості із Сербії, Румунії та Угорщини — загалом 15 команд. Учасники готували ковбаси, гурки, шойт (салтисон), шовдар (стегно), рульки, шкварки та іншу смакоту. Пахощі на сільському стадіоні поширювалися неймовірні! Дехто з кулінарів навіть зумів до середини дня подати на столи гостей копчені вироби.
Дегустаційна комісія, яка працювала весь день, найкращих кухарів відзначила кубками і грошовими винагородами. Гості, яких протягом дня тут побувало близько двох тисяч, роз’їхалися задоволеними і ситими. А про багатство нових вражень ще довго переповідали родичам і знайомим.