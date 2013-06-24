З-поміж десятків об’єктів у межах Програми Президента України «Велике будівництво», на яких працюють фахівці компанії «АМК «РЕМ-БУД», спорудження сучасного дитячого садка на 230 місць у селі Нові Петрівці Київської області. У ці вересневі дні будівельники завершують роботу і незабаром дошкільний навчальний заклад прийме своїх маленьких відвідувачів.

Як повідомляє прес-служба компанії, цей дитсадок є одним із найбільших на Київщині і відповідає всім сучасним вимогам. Сама ділянка має площу майже 1,6 гектара, а об’єкт – понад 6,2 тисячі квадратних метрів.

За весь час виконані загальні будівельні та внутрішні оздоблювальні роботи, встановлено системи опалення, водопостачання, каналізації, електричного освітлення тощо. Також зведено насосну станцію, два водних резервуари на випадок пожежогасіння, котельню на твердому паливі та газу.

Облаштовані проїзди, доріжки, покриття, тіньові навіси, ігровий майданчик, огорожа, зараз у закладі встановлюють меблі, монтують різноманітне устаткування.

Під час будівництва використовувалися лише сучасні матеріали та новітні технології, аби дітлахи мали всі умови для навчання і загального розвитку, а вихователі – повноцінний освітній процес.