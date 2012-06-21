Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У селі Тинне, що в Сарненському районі на Рівненщині, яке першим прийняло на себе потужний удар коронавірусу, 24 квітня зняли блок-пости. Село було заблокованим на в’їзд та виїзд майже місяць, із 27 березня («УК» розповідав про це в кількох публікаціях).
«Минуло 14 діб з дня останньої госпіталізації жителів населеного пункту, при цьому нових захворювань у селі не виявлено. На жаль, тинняни втратили 5 односельців, — але інші видужують і повертаються додому», — сказав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, який відвідав село одразу після розблокування. Він, зокрема, побував і на місцевому сільгосппідприємстві «Случ», яке має 150 робочих місць і зараз активно нарощує оберти — весна!
Водночас карантинні заходи посилюються у селі Зоря Рівненського району, яке навіки пов’язане з відомим на весь світ аграрієм Володимиром Плютинським. Адже тут на коронавірус захворіло вже 24 людини. 26 квітня там встановлені мобільно-консультаційні пункти ДСНС, де чергують і медики. Тож прямісінько в центрі села можна виміряти температуру та отримати консультацію. З гучномовців людей просять не виходити на вулицю. Чи закриють Зорю, як раніше Тинне, стане відомо після засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.