Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У будинку житимуть дев’ятеро діточок у великій родині Ірини Мацневої, і сім з них прийомні для матері-виховательки. Вони усі разом жили у селі Городнє. А тепер за рішенням Біловодської об'єднаної територіальної громади родині передано двоповерховий будинок загальною площею 326,3 кв.м. у Біловодську. Споруду придбали за рахунок субвенції з державного бюджету та Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР).
«Ми дякуємо матері-виховательці за таке відповідальне та нелегке рішення – створити дитячий будинок сімейного типу та бажаємо усій сім’ї здоров’я, терпіння, наснаги та добра у серці»,– сказав під час відкриття нового дитячого будинку голова Біловодської громади Едуард Олєйніков.