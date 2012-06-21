Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У святий для українців День нашої незалежності внаслідок артилерійського обстрілу російсько-окупаційних військ селищі Врубівка Попаснянського району загинув мирний житель. Це сталося біля п'ятої години ранку. Снаряд влучив прямо в будинок, де мешкала родина загиблого. Тридцятип'ятирічний чоловік помер від отриманих поранень. У нього залишилася дружина та двоє дітей.
Унаслідок артобстрілу у Врубівці пошкоджено шкільні приміщення та чотири двоповерхові будинки.
«Родині загиблого мирного мешканця Врубівки надана перша матеріальна допомога. Влада бере на себе ремонт будинку і патронаж над дітьми, які залишилися без годувальника», – повідомив голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз.
У населенному пункті працюють на місці події всі служби.
Але волонтери з гуманітарної місії «Пролісок» пропонують більш глибоко проаналізувати ситуацію, коли за 13 км від лінії розмежування від мін і снарядів пошкоджено житло 47 місцевих жителів.
За інформацією місії, селище Врубівка не внесено до розпорядження КМУ від 7 листопада 2014 р. № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження».
Це означає, що мирні жителі, які хочуть виїхати або виїхали раніше з цього населеного пункту, не можуть отримувати «переселенські гроші» на оренду житла і оплату житлово-комунальних послуг у мирних регіонах України. Гуманітарна місія «Проліска» неодноразово зверталася до Уряду, СБУ і відповідних міністерств із проханням про внесення цього населеного пункту розпорядження КМУ № 1085-р.
«За цей час під артилерійські удари потрапляли як мінімум 6 населених пунктів, які так і залишилися не включені в урядові переліки, від яких залежить виплата «переселенських грошей»: Врубівка, Лоскутовка, Новозванівка і Біла Гора на Луганщині, Правдовка (Стара Миколаївка) і Новотроїцьке на Донеччині», – йдеться у заяві гуманітарної місії «Пролісок».
Зі свого боку, представники місії надали матеріальну допомогу 25 родинам з Врубівки: надано будівельні матеріали, зокрема, плівку для вікон та брезент. І першою в цьому переліку допомоги стала родина загиблого – її узято під соціальний супровід.