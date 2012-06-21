Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Три інвалідні візочки вперше привезли офіцери управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України для жителів селища Трьохізбенка, і обіцяють допомогти ще.
Наскільки цінним виявився цей гуманітарний вантаж свідчить хоча б такий факт: 67-річний інвалід третьої групи Микола Лукінов місяцями не міг вибратися з дому, а тепер, за допомогою інвалідного візка об'їжджає найближчі вулиці. Полегшилася й доля його дружини, яка сама ледь оговталася після перенесеного інсульту, але самовіддано доглядає за чоловіком.
«У нас в Трьохізбенці багато людей, які перенесли інсульти і інфаркти після обстрілів в 2014 році, адже лінія розмежування проходить майже околицею нашого селища. Через перенесені нервові стреси багато людей і зараз хворіють на серцево-судинні захворювання, – розповідає секретар місцевої військово-цивільної адміністрації Ольга Стрельникова. – Взагалі, в селищі нині проживає вісім осіб, котрим потрібні інвалідні візки за профілем їхніх захворювань. Ми зверталися до багатьох благодійних фондів, і дуже вдячні військовим з управління цивільно-військового співробітництва за їхню допомогу».
Візки військовим передали волонтери на їхнє проханням, каже офіцер ОЦ ОТУ «Луганськ» Андрій Горбатюк.
«Люди, яким потрібні візочки, в основному, похилого віку, давно прикуті до ліжка. Родичі просили таку «техніку» в людей, так би мовити «напрокат», аби хоч іноді вивезти близьку людину на ганок, подихати повітрям. Тож дуже запам'яталося, коли привезли коляску в одну з родин, зібрали її і я жартома кажу чоловікові: «Давайте, дядько, «мерседес» цей перевіримо». Він засміявся, а в дружини – сльози на очах. Наш гуманітарний вантаж був дуже потрібен».