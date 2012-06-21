На Сумщині за останній рік чисельність поголів’я молодняку великої рогатої худоби у приватних господарствах селян порівняно з відповідним минулорічним показником збільшилася майже на 25 відсотків і становить 34,3 тисячі телят.
Таку статистику навів директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, наголосивши, що це результат відповідної державної підтримки тваринницької галузі. Адже впродовж кількох останніх років успішно діє урядова дотаційна програма, відповідно до якої власникам худоби надають безповоротну матеріальну допомогу в розмірі до 2,5 тисячі гривень на голову молодняку — залежно від кількості і термінів утримання телят.
У ці дні в області місцеві ради — насамперед сільські і селищні — активно готують документи від селян на одержання дотаційних коштів, які надходять двічі впродовж календарного року.