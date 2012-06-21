Археологи знайшли в Сербії дерев'яний флот. Епоху, до якої він належить, встановити поки не вдалося. Знахідка зроблена на території археологічного парку «Віміаціум», де в I столітті нашої ери розташовувався давньоримський військовий табір, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Човни виявили випадково: на вугільному розрізі по сусідству з парком працював екскаватор. Він підчепив пласт глини, під яким виявився стародавній корабель. Перше судно, яке виявили, має довжину 15 м і ширину 2,65 м. Поруч з ним знайшли й інші древні човни. Цікаво, що одні човни були видовбані з стовбурів дерев, інші збиті з дощок.
Знахідка здивувала вчених, можливо в цьому місці колись проходило русло Дунаю або будь-яка інша річка, яка раніше не згадувалося в історичних джерелах.
Археологи повідомили, що кораблі розташовані в порядку, що нагадує десантний. Також дослідників хвилює і те, що зазвичай римські кораблі знаходять тут на глибині 2 м. Судна, які знайшли в цей раз, перебували на глибині 7 м. Це відповідає віку 70 000 років. Знахідки відправили на вуглецевий аналіз для встановлення їх віку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»