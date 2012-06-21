У залишках середньовічної церкви Діви Марії біля села Сток-Мандевілл в англійському графстві Бакінгемшир знайшли «відьомські» знаки. Про знахідки повідомляє The History Blog.

Знаками є коло з отвором у центрі і «променями», які розходяться від нього радіусами. Такі символи нанесені на двох каменях. Вони повинні були захистити від відьом та іншого зла, символічно заманюючи його у лабіринт.

Дослідники відзначають, що такі зображення часто сприймають за сонячний годинник. Але в Сток-Мандевіллі ці знаки знаходяться, по-перше, майже на рівні землі, а по-друге, камені знаходяться в західному контрфорсі церкви, куди сонячні промені потрапити не могли.

Церкву досліджували перед будівництвом нової високошвидкісної залізниці HS2, яка з'єднає Лондон з Шотландією. Розкопки дозволили детально відновити історію храму.

Церкву започаткувала каплиця, яка була побудована близько 1070 року, незабаром після нормандського завоювання. Можливо, спочатку вона була «приватною» – належала місцевому лорду манора (володів землею від короля, а не від інших феодалів, на відміну від лицарів). Незабаром каплицю розширили, а в 1340-х роках до неї прибудували бічний вівтар. Схоже, що до цього часу церквою стали користуватися місцеві жителі. У 1866 році в селі з'явилася нова парафіяльна церква, а стару, на околиці села, закинули. Поступово вона прийшла в непридатність і в 1966 році її знесли.

Знесення ніяк не задокументоване, тому археологи до розкопок не уявляли, що могло зберегтися від церкви. Але, як з’ясувалося, церква збереглася в порівняно хорошому стані: не постраждала підлога, а стіни підносяться приблизно на 1,5 метра. Розкопки продовжаться в 2021 році: археологи сподіваються, що нижче можуть бути залишки більш древньої, англосаксонської церкви.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»