У серпні в Україні очікують на потрійний весільний бум. Адже на 8, 18 та 28 число цього місяця подано найбільше заяв про державну реєстрацію шлюбу. Як повідомляє Міністерство юстиції, на 08.08.2018 року подано 1565 заяв, на 18.08.2018 — 2790 заяв, на 28.08.2018-го — 1201 заяву про державну реєстрацію шлюбу. Найбільший весільний бум 18 серпня. Цього дня шлюб укладуть на 400 пар більше, ніж у день закоханих, який теж дуже полюбляють українці для початку сімейного життя.
Обрані дати — не випадковість, адже пари вірять, що збіг вісімок допоможе створити щасливий шлюб. Вісімка вважається щасливим числом у багатьох народів, зокрема в китайців, а поєднання трьох вісімок — потрійна удача. Весілля такого дня віщує молодятам процвітання, успіх і кохання. За словами нумерологів, це гарний день для укладання шлюбу людей творчих, вільних, здатних до самовираження. До того ж вісімка символізує достаток і багато дітей.