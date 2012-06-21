Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Протягом серпня цього року Вінницькою митницею ДФС здійснено митне оформлення 143 тисячі тонн вантажів. Через митний кордон України пропущено 48 тисяч транспортних засобів та 296 тисяч громадян. Цікаво, що в серпні минулого року було оформлено стільки ж транспортних засобів, а ось громадян було на 7 тисяч більше. При цьому в серпні поточного року до Державного бюджету перераховано 279,4 млн. грн., що на 39 млн. грн. більше від показника за серпень минулого року.
За результатами митних оформлень сальдо зовнішньої торгівлі залишається позитивним і становить 21 млн. дол. США. Загалом, як зазначили на Вінницькій митниці, протягом останніх років сальдо зовнішньої торгівлі має тенденцію до зростання. Так, за вісім місяців нинішнього року воно становить 195 млн. дол. США, що значно більше від аналогічного періоду минулого року.