Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Аграрний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт № 3295, внесений наприкінці березня Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Нагадаємо: йдеться про внесення змін до низки законів, ці зміни мають на меті удосконалити роботу Державного аграрного реєстру (ДАР).
Це безкоштовна інформаційна система, яка містить інформацію про виробників сільськогосподарської продукції та спрощує їхній доступ до органів державної влади з метою отримання адміністративних послуг. Наразі ДАР поєднує дані чотирьох реєстрів: це Державний земельний кадастр, Реєстр юридичних та фізичних осіб, Реєстр речових прав і Реєстр тварин.
За допомогою ДАР аграрії зможуть виявляти помилки у відомостях про себе і подавати заяви на внесення виправлень, подавати в електронній формі документи на отримання державної допомоги тощо. Реєстрація у цьому реєстрі є безкоштовною за наявності електронного цифрового підпису і доступна навіть тим, хто не зареєстрований як сільськогосподарський виробник.
Як зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький, таким чином вдасться зменшити корупцію у царині розподілу державної допомоги, оскільки відомості про її надання стануть прозорими.
На початку пілотний проєкт запроваджуватиметься у шести областях: Київській, Черкаській, Одеській, Львівській, Волинській та Миколаївській. Зареєструватися у Державному аграрному реєстрі можна за посиланням: https://form.jotform.com/201003603658950.
Наразі йдеться про запуск першої фази пілотного проєкту — об’єднані територіальні громади до 29 квітня включно можуть долучитися до внесення аграріїв на їхній території у Державний реєстр. Друга фаза передбачає, що ОТГ, відібрані під час першої фази, отримають інструкції та пройдуть тренінги щодо того, як цим реєстром користуватися. Крім того, передбачено щоденну консультаційну підтримку протягом перших чотирьох тижнів від дня запуску проєкту. Щоправда, чому реєструватися мають вже зараз, якщо відповідний закон невідомо коли приймуть — не вельми зрозуміло.