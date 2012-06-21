Як і люди, шимпанзе хворіють на серцево-судинні хвороби, і через таку хворобу в серцевому м'язі мавп починає розростатися сполучна тканина. Іноді ця тканина «народжує» справжнісіньку кістку – чотири такі серцеві кістки описують в Scientific Reports дослідники з Ноттінгемського університету.
У двох випадках це губчасті кістки (подібні до ребер або кісток зап'ястя), в одному випадку – гиаліновий хрящ, а в іншому – волокнисто-хрящове утворення з ознаками окостеніння. Ці кістки дуже невеликі, розміром всього кілька міліметрів, і виникли вони в наслідок ідіопапатичного фіброзу міокарда – хвороби, від якої страждають і люди. Виникає запитання, чи не зустрічаються в людських серцях кістки.
Шимпанзе – не єдині тварини з кістками в серці; вони зустрічаються у корів і буйволів (у яких серцеві кістки досить великі), у овець, видр, собак і верблюдів. Причому у деяких видів кістки в серці – звичайна справа, і, мабуть, не пов'язані ні з якою патологією.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»