Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
В опорній школі Новопсковської громади захворіла третина з 684 учнів. Освітній процес тимчасово призупинено. Таке ж рішення ухвалили у Марківському районі. У Сєвєродонецьку з метою стримування росту захворюваності на грип та ГРВІ та недопущення епідемічних ускладнень захворюваності серед учнів та працівників закладів освіти міської ради, міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення призупинити навчальний процес в усіх загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста з 28 січня. Поки що – на тиждень.
В цілому в області, за інформацією завідувачки відділом епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань ДУ «Луганський обласний лабораторний Центр МОЗ України» Надії Юркевич, інтенсивний показник захворюваності становить 377,3 на 100 тисяч населення, що на 29,5% менше епідемічного порогового рівня по області.
За словами фахівця, у всіх містах та районах області активність грипу та ГРВІ знаходиться на неепідемічних рівнях, за винятком Білокуракинського, Новопсковського та Сватівського районів, де відмічається середня інтенсивність захворюваності та незначне перевищення епідемічного порогу.