Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині з 5 лютого у десятках загальноосвітніх шкіл триває карантин. Зокрема в усіх школах Полтави він продовжиться до 16 лютого. А в школах Кременчука вимушені канікули продовжили ще на тиждень, до 21 числа.
Медики повідомили, що завдяки введеному два тижні тому карантину в школах та позашкільних закладах, вдалося досягти зменшення захворюваності на грип та ГРВІ. Разом з тим, рівень захворюваності у Кременчуці залишається вищим, ніж у відповідний період минулого року, коли карантин не вводився.
Протягом останнього тижня до лікувальних закладів Кременчука звернулися за допомогою 738 людей, із них 294 – школярі. З початку епідсезону у наддніпрянському місті зареєстровано 103 випадки захворювання на грип у дорослих і дітей. 89 дорослих і дітей лікуються у стаціонарах міських лікарень із діагнозом пневмонія. Більшість із них – це ускладнення від ГРВІ та грипу.