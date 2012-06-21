Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Заклади освіти Полтавщини повністю готові до початку нового навчального року. Школи отримали 15157 наборів LEGO й велику субвенцію від держави — понад 48 мільйонів гривень. Із них більш як 12 мільйонів гривень — на підготовку вчителів, 35,5 мільйона — на придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки, дидактичних матеріалів, меблів.
Меблі закупили в усі навчальні заклади. Місцеві бюджети надали певну суму коштів, повідомила директор департаменту освіти Полтавської ОДА Олена Харченко. За її словами, до 25 серпня завершать комісійні перевірки. 1 вересня в школах області за парти сядуть 15 100 учнів. Це рекордний показник за останні три роки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 1 вересня кожен першокласник в Україні отримає набір Lego