Ще один сучасний стадіон створили в сільській місцевості на Вінниччині — у селі Шляхова Бершадського району, де завершили реалізацію проекту «Міні-футбол для жителів громади — круглий рік». Тут облаштували поле зі штучним покриттям для гри в міні-футбол та загалом осучаснили стадіон. На реалізацію проекту вартістю понад 1,4 мільйона гривень було залучено кошти з обласного, районного та сільського бюджетів.
Більшу частину фінансового ресурсу на проведення робіт надало місцеве сільськогосподарське підприємство ТОВ «Світанок-Агросвіт». Стадіон осучаснено за європейськими технологіями, збудовано зручну роздягальню. За словами голови райдержадміністрації Івана Стефанцова, реалізація саме таких проектів, спрямованих на розвиток власних територій, є добрим прикладом співпраці громади, бізнесу та влади. Спортивна споруда стане тренувальною базою для місцевої футбольної команди «Світанок-Агросвіт» та використовуватиметься для розвитку спорту в селі.