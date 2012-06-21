Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Менше року знадобилося керівництву та колективу шосткинського казенного заводу «Імпульс» Сумської області, аби ввести в експлуатацію новий потужний підрозділ, де відтепер виготовлятимуть широкий спектр деталей для засобів ініціювання артснарядів та ракетного озброєння.
Напередодні нового 2020-го року тут успішно випробували першу партію підривників, які незабаром будуть «атестовані» на полігонах, а загалом «Імпульс» здатен забезпечувати сьогоднішні замовлення Міністерства оборони України. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, наголосивши, що такого військово-промислового успіху досягнуто вперше за роки незалежності України.
У цеху, облаштованому більш як сотнею одиниць сучасного комп’ютерного обладнання, працюють 25 фахівців, а всього буде 45 нових робочих місць. Вартість цеху – понад 280 мільйонів гривень. Тож тепер Шостка стала містом, де на оборонному заводі створений замкнутий цикл з випуску артилерійських боєприпасів та озброєння для ракет.