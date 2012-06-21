Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У місті Шостка Сумської області відбулася представницька всеукраїнська нарада, головним питанням якої було – подальший розвиток місцевого історико-культурного заповідника «Державотворці Сіверщини».
У нараді взяли участь представники Українського інституту національної пам’яті, місцевої влади, музейних закладів, краєзнавці.
Як наголошувалося, основою майбутнього заповідника має стати Гамаліївський монастир, де зараз міститься усипальниця представників родини гетьмана Скоропадського і який у середині 50-их років минулого століття був оголошений архітектурною пам’яткою республіканського значення.
За ці більш як шість десятиліть монастир пережив різні події, у тому числі і не вельми приємні. Особливо в часи, коли тут розташовувалася виправна колонія з відповідними від цього наслідками. І лише рік тому прийнято рішення про заснування державного історико-культурного заповідника.
За наявною інформацією, зараз тут знаходиться низка поховань представників Скоропадських, у тому числі батька українського гетьмана Павла – Петро.
Однак детальніше про поховання сьогодні сказати вельми складно. Тож залишається сподіватися, що з часом науковці, музейні працівники знайдуть відповіді на багато запитань і всі ми отримаємо нову достеменну сторінку з історії України.