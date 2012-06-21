Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Під час відпочинку на Азовському морі в районі села Стрілкове протягом дня загинуло п’ятеро людей. Усі вони купалися поза зоною пляжу та дії рятувального посту, у місці не обладнаному для купання.
Цього дня, у неділю 19 серпня піднявся сильний шторм, тож купатися за таких умов було досить небезпечно. Як пояснюють спеціалісти ГУ ДСНС України в Херсонській області, візуально хвилі начебто несуть до берега, а нижня течія відкидає назад, спрацьовує так званий принцип «зворотної тяги». Серед загиблих 35-річний житель м. Харків, 49-річний мешканець м. Дніпро, 43-річний та 42-річний мешканці м. Кривий Ріг та 33-річний житель м. Генічеськ. Ще декількох людей за цих обставин вдалося врятувати.
Цього ж дня трапилася ще одна трагедія. В обідню пору на Дніпро-Бузькому лимані поблизу с. Софіївка Білозерського району затонув 12-річний підліток. З’ясовано, що хлопець впав у воду, йдучи по трубі насосної станції, і втонув. Всього з початку року на водних об’єктах області загинуло 16 осіб.