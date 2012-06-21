Швейцарський поліцейський під час переслідування підозрюваних в пограбуванні банку, перевищив швидкість, за що його оштрафовали, повідомляє The Local.
Відзначається, що поліцейський під час переслідування двічі перевищив швидкість: в перший раз на 30 км/год, а в другій – на 42 км/ч.
Прокурори вважають, що перший випадок перевищення швидкості був допустимим. Однак другий випадок сприйняли, як грубе порушення правил дорожнього руху. У підсумку, поліцейського оштрафовали на 600 франків (€ 528).
За даними видання, поліцейський спробував оскаржити рішення суду, але Федеральний верховний суд залишив своє рішення в силі.
Суд пояснив, що перевищення швидкості допустимо, якщо чиєсь життя знаходиться під загрозою. Поліцейський знав, що підозрювані не заподіють нікому шкоди, тому він повинен був вибрати швидкість, яка не створювала б потенційну небезпеку для оточуючих.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»